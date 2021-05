Calciomercato Milan – Diavolo su Zappacosta, ma occhio all’Inter | News

Le ultime notizie sul calciomercato del Milan. Si prospetta un derby di mercato con l'Inter per tentare l'acquisto di Davide Zappacosta

Nonostante i ritorni certi al Milan di Andrea Conti e Diego Laxalt, i rossoneri sono alla ricerca di un terzino per rinforzare il reparto difensivo allenato da Pioli. Tra i tanti nomi accostati al 'Diavolo' c'è anche quello di Davide Zappacosta, esterno attualmente in prestito al Genoa dal Chelsea. Stando a quanto riportato da 'Il Secolo XIX', l'ex Torino dovrebbe lasciare il 'Grifone' al termine di questa stagione, ma proseguirà la sua carriera ancora in Serie A. Su di lui, infatti, non ci sono solo i rossoneri ma anche l'Inter, squadra detentrice dello scudetto. Derby di mercato alle porte? Intanto Mario Ielpo, nella nostra intervista esclusiva, parla del calciomercato del Milan.