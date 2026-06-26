Il calciomercato del Milan sembra che stia prendendo finalmente una piega ben precisa. La dirigenza rossonera sembra aver presentato finalmente un'offerta al PSG per Gonçalo Ramos, attaccante portoghese classe 2001. La trattativa è entrata nel vivo nelle ore serali di ieri grazie ai contatti avuti con l'agente, Jorge Mendes.

Milan, all-in su Ramos: i numeri

Sulla punta lusitana si registra, però, l'interesse di altri club europei, motivo per cui il Milan ha deciso di accelerare i tempi per provare ad anticipare la concorrenza, cercando di regalare un vero numero 9 a Ruben Amorim, nuovo allenatore rossonero.

L'identikit del portoghese, infatti, parla di un attaccante dall'efficacia realizzativa molto positiva, sebbene non sia risulto a scalfire le gerarchie del club parigino. Nonostante un minutaggio ridotto, l'ex calcaitore del Benfica è riuscito a sfruttare al massimo qualsiasi occasione:

12 gol segnati

2 assist

1704 minuti giocati

1 gol ogni 142 minuti

Ramos, inoltre, tatticamente parlando è stato inserito più volte a partita in corso, collezionando solamente 16 presenze da titolare. Una vera e propria 'riserva di lusso' che però ha spinto il giocatore ha cercare un altro progetto altrove, sposando quello rossonero.