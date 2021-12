Calciomercato Milan – Diallo in pole position per la difesa: le ultime | PM News

Le ultime news sul calciomercato del Milan: passi avanti del Diavolo verso Abdou Diallo. E' lui il nome forte per la difesa rossonera

Come appreso dalla nostra redazione, Diallo effettivamente è un nome molto forte per la difesa del Milan. Trovano dunque riscontro le voci dalla Francia che vogliono il club rossonero molto interessato al giocatore. Diallo è un difensore centrale mancino che, all'occorrenza, può anche giocare come terzino sinistro. Una caratteristica che potrebbe far comodo al Diavolo, visto che Ballo-Toure non ha ancora convinto del tutto come vice di Theo Hernandez. Vedremo se ci sarà un'accelerata nelle prossime ore. Vice Theo, ecco il profilo individuato dal Milan per il mercato estivo >>>