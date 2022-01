Calciomercato Milan – Diallo, il PSG spara troppo alto per la cessione

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Abdou Diallo, difensore senegalese del PSG, vedrebbe di buon occhio un trasferimento in rossonero

Daniele Triolo

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha fatto il punto sul calciomercato di gennaio del Milan, ricordando come il club di Via Aldo Rossi sia alla caccia di un difensore centrale che possa sostituire l'infortunato Simon Kjær. Non preoccupa, troppo, l'infortunio di Fikayo Tomori, che starà fuori per un mese dopo l'operazione al menisco mediale del ginocchio sinistro: bloccata, a tal proposito, la partenza di Matteo Gabbia.

E al posto di Kjær, chi prenderà il Milan? La 'rosea' ha sostenuto come Paolo Maldini e Frederic Massara, dirigenti rossoneri, vogliano operare senza fretta e che il colpo di calciomercato del Milan sarà 'last minute'. Può essere Abdou Diallo, in uscita dal PSG? Ad oggi sembra difficile: i dialoghi con il club francese, infatti, si sarebbero arenati dopo che Leonardo, direttore sportivo del PSG, ha fatto capire che Diallo può partire soltanto a titolo definitivo e per non meno di 25 milioni di euro.

Troppi, secondo il Milan, per un giocatore che in Francia, alla corte di Mauricio Pochettino, gioca pochissimo e che vedrebbe comunque di buon occhio un suo trasferimento in rossonero. Resta il gradimento tecnico sul giocatore, ma a queste condizioni difficilmente Diallo approderà a Milanello. Milan, svolta in Premier per il difensore: le ultime di calciomercato >>>

