Calciomercato Milan, Di Marzio: 'Thiaw al Como, trattativa complicata'

Come noto, da qualche giorno è in piedi una trattativa di calciomercato che potrebbe portare Malick Thiaw e Álvaro Morata dal Milan al Como per 40 milioni di euro complessivi ( 25 per il difensore centrale tedesco, 15 per l'attaccante spagnolo).

Calciomercato Milan, Thiaw ha dubbi sul Como

Se per Morata non c'è alcun problema tra i club e per il giocatore, che ha già un accordo con i lariani (si aspetta soltanto il via libera del Galatasaray, che lo avrebbe avuto in prestito fino al gennaio 2026), per Thiaw c'è qualche difficoltà in più.