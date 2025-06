Calciomercato Milan, Di Marzio: “Rossoneri interessati a Retegui”

Gianluca Di Marzio, esperto di calciomercato, ha rivelato l'interesse del Milan per Mateo Retegui. Il giornalista di 'Sky' lo ha fatto nel corso del consueto appuntamento con 'Sky Calciomercato - L'Originale', in onda tutte le sere in settimana nel corso di questi primi giorni della sessione estiva. I rossoneri nel corso della prossima stagione non dovrebbero più poter contare su Luka Jovic, che non dovrebbe rinnovare, e su Tammy Abraham, che potrebbe tornare dal prestito alla Roma.