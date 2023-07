Calciomercato Milan – Di Marzio: “Rebic-Besiktas, chiusura in giornata”

Milan, Ante Rebic sempre più verso il Besiktas

Secondo quanto riferito dall'esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio la trattativa potrebbe chiudersi in giornata. Ante Rebic dovrebbe trasferirsi dal Milan al Besiktas a titolo definitivo per una cifra vicina ai 2 milioni di euro. Per il Diavolo, più che il corrispettivo economico in sé, sarebbe un'operazione conveniente per l'ingaggio.