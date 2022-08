Calciomercato Milan, Di Marzio: “Ottimismo per Onana del Bordeaux”

Jean Onana oggi non era insieme ai compagni del Bordeaux nella trasferta di Grenoble , chiusasi a reti inviolate. Non convocato dai Girondini, il mediano classe 2000 piace parecchio ai rossoneri. Come riferisce Di Marzio, saremmo già in fase avanzata, con gli agenti del camerunese che dovrebbero incontrare già domani i dirigenti del Bordeaux per provare a chiudere l'operazione.

Il Milan proverà a fare un’offerta di prestito con diritto di riscatto, ma potrebbe decidere anche di spingere per un'operazione a titolo definitivo da 5-6 milioni di euro. Il Bordeaux ne chiede 10. Il club francese, però, versa in difficoltà economiche, che non gli permettono di fare mercato in entrata. La Ligue 2 è comunque un campionato difficile da affrontare e urgono rinforzi per provare la risalita. Il Milan è ottimista circa la chiusura della trattativa per Onana. L’alternativa è Vranckx del Wolfsburg. Milan, che opportunità in casa Liverpool per il centrocampo >>>