Calciomercato Milan – Dalla Germania: “Ecco quanto serve per Vranckx”

Il Milan segue con interesse Aster Vranckx , centrocampista classe 2002 del Wolfsburg . Il nome, uscito fuori nelle ultime ore, è in realtà noto da tempo agli scout rossoneri. Sky Sport Deutschland rivela quanto chiedono i tedeschi per liberarlo. Nello specifico, è il giornalista Florian Plettenberg a fare il punto della situazione in un suo tweet.

Plettenberg rivela che il centrocampista centrale 19enne è in vendita . Il club non è soddisfatto della crescita di Vranckx, che difficilmente rimarrà sotto la gestione Niko Kovac. I Die Wölfe, però, chiedono 6 milioni di euro ed hanno dato mandato ai suoi agenti di sondare il terreno alla ricerca di club interessati al belga.

Il Milan è sicuramente tra questi, ma vedremo se sarà disposto a sborsare la cifra richiesta per il cartellino. I rossoneri, infatti, preferirebbero un'operazione in prestito con diritto di riscatto. Milan, che opportunità in casa Liverpool per il centrocampo >>>