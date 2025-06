Calciomercato Milan, Di Marzio: “Lazio, piace Loftus-Cheek: la situazione”

Calciomercato Milan, gli occhi della Lazio su Loftus-Cheek!

Nella stagione 2018-2019, culminata con la vittoria dei 'Blues' in Europa League, l'attuale numero 8 rossonero - sotto la guida di Sarri al suo primo e unico anno in Inghilterra - segnò 10 gol e fornì 5 assist in 40 partite in tutte le competizioni.