Calciomercato Milan, Di Marzio: “Joao Felix vuole giocare in Italia. Domani …”

Gianluca Di Marzio, esperto di calciomercato, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso del consueto appuntamento con 'Sky Calcio Club', soffermandosi in modo particolare sul possibile arrivo al Milan di Joao Felix. Il lusitano, a suo dire, giocherebbe volentieri in Italia con la maglia rossonera, sia per essere allenato da Sérgio Conceicao che per avere come compagno di squadra Rafael Leao. Nella giornata di domani sarebbero previste nuove novità, ma non sarebbe finita qui.