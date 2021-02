Calciomercato Milan, Di Marzio: “Il Milan non ha cercato Douglas Costa a gennaio”

Di Marzio sulla trattativa Douglas Costa-Milan

Intervenuto dagli studi di Sky Sport, Gianluca Di Marzio ha voluto parlare del possibile trasferimento di Douglas Costa al Milan durante la finestra invernale di mercato. “Da quello che ho saputo, non c’è stata alcuna trattativa per Douglas Costa al Milan. Non è un discorso su cui si è lavorato”.

Tornato in prestito al Bayern Monaco dopo tre stagioni alla Juventus, Douglas Costa conta 20 presenze e un gol con i bavaresi tra campionato, Coppa di Germania e Champions League.

