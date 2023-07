Calciomercato Milan – Di Marzio: “Due offerte sul piatto per Ballo-Touré”

Non solo entrate per quanto riguarda il calciomercato del Milan in questa sessione estiva. Ci sono diversi giocatori, infatti, che sarebbero finiti ai margini del progetto tecnico di Stefano Pioli e potrebbero lasciare il Diavolo da un momento all'altro. Tra questi spicca senza dubbio Fodé Ballo-Touré , terzino senegalese che non partecipa alla tournée negli USA con i compagni.

Secondo quanto riferito dall'esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio sarebbero giunte al Milan due offerte per Fodé Ballo-Touré. La prima, preferita dal Diavolo, sarebbe arrivata dal Fulham, che propone un trasferimento definitivo per 4 milioni di euro. Il Bologna, invece, vorrebbe prenderlo solamente in prestito con diritto di riscatto e il senegalese preferirebbe rimanere in Serie A.