Devis Vásquez, sei cose da sapere sul nuovo portiere del Milan | News

Attraverso il proprio sito ufficiale, il Milan ha pubblicato sei cose da sapere sul nuovo portiere rossonero Devis Vásquez

Enrico Ianuario

(fonte acmilan.com) - Dopo l'annuncio, la prima intervista e il nostro focus, è il momento di scoprire alcune curiosità legate a Devis Vásquez. La Colombia, il numero 77, la Viareggio Cup: conosciamo meglio il nostro nuovo portiere.

LA COLOMBIA E IL MILAN — È il sesto calciatore colombiano - ma il primo portiere - nella storia del Milan dopo Yepes, Zapata, Vergara, Armero e Bacca. Ed è proprio legato ad alcuni di questi ex rossoneri: Bacca è nato nella stessa città (Barranquilla), mentre Yepes è uno dei suoi idoli.

77, TRADIZIONE PORTIERI — Ha scelto il 77. E se vi sembra un numero poco da portiere vi sbagliate, almeno non al Milan. La maglia 77 è già stata indossata da cinque giocatori e due erano estermi difensori: Abbiati (stagione 2003/04) e Plizzari (2021/22), oltre a Coco (2000/01 e 2001/02), Antonini (2008/09 e 2013/14) e Halilović (2018/19).

IL NOME SULLA MAGLIA — Finora ha sempre preferito scrivere il nome, Devis, anziché il cognome dietro la maglia. Atipico ma non anomalo, basti guardare in casa nostra e ricordare che Hernández e Díaz hanno scritto Theo e Brahim.

ITALIA, AMORE A PRIMA VISTA — Ora è in Italia per rimanerci, ma è già passato dal nostro paese perché ha partecipato all'edizione 2017 della Viareggio Cup con il Cortuluá U20, affrontando in campo Torino e Rijeka nel girone eliminatorio. Anche la Primavera del Milan partecipò al torneo, fermandosi agli Ottavi. Come ha raccontato nell'intervista, talmente è rimasto ammaliato dall'Italia che al ritorno in patria decise di imparare da solo l'italiano.

IL NO DEL BOCA JUNIORS — Óscar Córdoba, famoso ex portiere colombiano che fece tappa anche al Perugia, lo avrebbe consigliato al Boca Juniors. Sembra non bastò per convincere Juan Román Riquelme, allora vicepresidente xeneize. A proposito: gli argentini sono stati avversari del Milan in due Finali (Coppa Intercontinentale nel 2003, FIFA Club World Cup nel 2007).

COPA LIBERTADORES — Classe '98, ha collezionato alcune presenze in Copa Libertadores - la massima competizione per Club in Sudamerica - e l'unico clean sheet lo ha messo a referto a domicilio dell'América di Belo Horizonte, squadra che nel passato è stata anche di Tostão, Toninho Cerezo, Gilberto Silva, Fred e più recentemente Richarlison del Tottenham, prossimo avversario dei rossoneri in Champions League.