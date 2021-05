Calciomercato Milan – Depay, il messaggio social sul suo futuro

Le ultime notizie sul calciomercato del Milan. Memphis Depay lascerà il Lione al termine della stagione: lo conferma con un post su Instagram

Attraverso un post su Instagram, Memphis Depay ha fatto sapere che lascerà il Lione al termine della stagione a parametro zero. Sul calciatore olandese c'è da tempo l'interesse del Milan, ma i vari infortuni subìti e l'alto ingaggio dell'attaccante hanno da sempre fermato sul nascere una trattativa per portarlo a Milanello. Negli ultimi mesi, però, una big del calcio europeo ha messo gli occhi sull'ex Manchester United. Si tratta del Barcellona, club alla ricerca di un grande attaccante da poter affiancare a Lionel Messi. Lo stesso argentino, nelle ultime settimane, ha richiesto alcuni nomi importanti alla società blaugrana in maniera tale da poter proseguire in Catalogna il resto della sua carriera. Che sia Depay uno dei nomi citati dalla 'pulce'?