Calciomercato Milan, decisione presa sul riscatto di Walker: il punto

Salvo clamorosi dietrofront, quindi, Walker rimarrà nella rosa del Milan per altri due anni, sarà titolare indiscutibile della fascia destra, qualunque sarà il direttore sportivo e chiunque sarà l' allenatore del Diavolo nell'annata che verrà. Colonna rossonera per vari motivi: un top in campo, un leader nello spogliatoio .

Top in campo, leader in spogliatoio: affidabile, usato sicuro

Esperienza e qualità al servizio della squadra. Dal punto di vista dell'affidabilità fisica, poi, non si discute. Con Walker, quindi, i rossoneri puntano sull'usato sicuro, dirottando le risorse per il mercato in altri ruoli da rinforzare.