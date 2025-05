Calciomercato Milan, De Paul piace molto: piovono conferme. E l'Atletico ...

Qualche settimana fa avevamo riportato la notizia dell'interesse del Milan per Rodrigo De Paul, centrocampista dell'Atletico Madrid. Il contratto dell'argentino, campione del mondo nel 2022 con la sua Nazionale, scadrà nel 2026, ma non è detto che rinnovi. Qualora non dovesse arrivare il prolungamento con i Colchoneros, scenario nemmeno tanto impossibile, l'argentino potrebbe lasciare la Spagna. Sulle sue tracce, oltre al Milan, ci sarebbe anche l'Inter, che come i rossoneri lo aveva già seguito in passato. In Inghilterra, invece, è forte l'interesse dell'Aston Villa. E nelle ultime ore la notizia è tornata di moda anche per le voci relative al possibile addio di Tijjani Reijnders.