Calciomercato Milan – Con De Ketelaere difficile che arrivi anche Ziyech

Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato, l'acquisto di Charles De Ketelaere escluderebbe l'arrivo al Milan di Hakim Ziyech

Enrico Ianuario

L'edizione odierna di 'Tuttosport' fa il punto sul mercato del Milan. I rossoneri sono in attesa dell'arrivo a Milano di Charles De Ketelaere, calciatore acquistato per 32 milioni di euro più 3 di bonus. Una spesa importante per un calciatore che, a detta del quotidiano torinese, escluderebbe o quasi l'arrivo di Hakim Ziyech, a meno che non arrivi un'offerta importante per Alexis Saelemaekers che andrebbe così a liberare uno slot in quella zona del campo.

Milan, la situazione a centrocampo

Il Milan è al lavoro anche per rinforzare il centrocampo. Renato Sanches non è ancora un giocatore del PSG in quanto il club francese dovrà prima cedere ben tre calciatori (Wijnaldum, Gueye e Paredes). Il Milan ha da tempo l'accordo con il Lille per circa 15 milioni di euro, ma è in attesa che il calciatore decida di trasferirsi alla corte di Stefano Pioli. In realtà, il portoghese, sarebbe ben disposto a trasferirsi a Parigi in quanto ritroverebbe Galtier, allenatore che lo ha rivitalizzato al Lille dopo le parentesi negative al Bayern Monaco e allo Swansea. Le alternative a Sanches sono Sarr del Tottenham e Chukwuemeka dell'Aston Villa. Quest'ultimo è in scadenza nel 2023, quindi il Milan potrebbe acquistarlo pagando il premio di formazione da 400mila sterline, un po' come accadde anche con Kalulu.

Capitolo difesa

Per quanto riguarda la difesa, il Milan avrà dei contatti nei prossimi giorni con il Tottenham per Japhet Tanganga. I rossoneri vorrebbero acquistarlo in prestito con diritto di riscatto, mentre gli 'Spurs' preferirebbero un obbligo di riscatto. Intanto Maldini e Massara tengono vivi i contatti anche con Diallo del PSG, difensore in grado di giocare sia al centro che terzino. Milan, torna di moda una vecchia fiamma per il centrocampo?