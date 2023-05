Calciomercato Milan – De Ketelaere in, Rebic e Origi out: il punto

Per quanto riguarda Brahim Diaz, lo spagnolo sarebbe una priorità del Milan, che però non sarebbe intenzionato a spendere più di 20 milioni di euro per prenderlo dal Real Madrid. Quanto a Charles De Ketelaere, sarebbe lo stesso Paolo Maldini a crederci più di tutti e a volergli dare un'altra chance, anche perché il contratto che lo lega al Diavolo è di cinque anni. In ogni caso, se dovesse lasciare il club rossonero, questo avverrà solo a titolo definitivo e non in prestito. LEGGI ANCHE: Milan, comunicata all'Eintracht la trattativa per Kamada >>>