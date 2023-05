Calciomercato Milan – Comunicata all’Eintracht la trattativa con Kamada

Il Milan ha comunicato all'Eintracht Francoforte di aver intavolato una trattativa con Daichi Kamada per portarlo in rossonero

Come noto, uno dei nomi più caldi sul taccuino di Paolo Maldini e Frederic Massara , coppia di mercato del Milan , è quello di Daichi Kamada . Il suo arrivo alla corte di Stefano Pioli sembrerebbe essere davvero vicino e, nei giorni scorsi, si è parlato di un accordo praticamente raggiunto per il passaggio del giapponese, in scadenza di contratto con l' Eintracht Francoforte , in rossonero.

E a questo proposito ci sarebbero delle importanti novità. Secondo quanto riferito dall'esperto di calciomercato Fabrizio Romano attraverso il proprio profilo 'Twitter', infatti, il Milan avrebbe già comunicato all'Eintracht Francoforte la trattativa in corso con Daichi Kamada per il trasferimento a parametro zero. Il giapponese dovrebbe legarsi al Diavolo per i prossimi cinque anni. E se tutto dovesse andare secondo i piani le visite mediche potrebbero tenersi già all'inizio della prossima settimana. LEGGI ANCHE:Milan, una contropartita per Milinkovic-Savic >>>