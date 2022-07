Calciomercato Milan – De Ketelaere vede solo rossonero: oggi non gioca

Charles De Ketelaere, obiettivo di calciomercato del Milan, ha chiesto ed ottenuto di non essere convocato per Bruges-Genk di campionato

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha parlato di Charles De Ketelaere, obiettivo di calciomercato del Milan, che oggi alle ore 13:30 non sarà in campo in occasione di Bruges-Genk, prima giornata della Jupiler Pro League belga 2022-2023. Il giocatore, infatti, ha chiesto e ottenuto da club ed allenatore Carl Hoefkens di non essere convocato per il match odierno.

De Ketelaere, ha commentato il 'CorSport', si vede già al Milan e con quest'ultimo atto l'ha voluto ribadire una volta di più. Se basterà, però, per sbloccare i negoziati lo scopriremo soltanto nelle prossime ore. Ieri sera il Milan, dopo l'amichevole persa per 2-3 contro gli ungheresi dello ZTE, si è spostato in Austria: resterà in ritiro a Villach qui fino alla sera di mercoledì 27 luglio.

Proprio dall'Austria, dunque, Paolo Maldini e Frederic Massara riallacceranno i contatti con il Bruges, con un pizzico di fiducia in più rispetto a venerdì sera. Un ulteriore segnale da parte del club belga, per il quotidiano romano, 'sposterebbe' la deadline per l'affare a martedì.

La distanza tra la domanda del Bruges e l'offerta del Milan non è abissale. Le parti, finora, hanno mostrato rigidità. Il Milan ha messo sul piatto 30 milioni di euro più di 2 di bonus. Il Bruges, invece, avendo dovuto rinunciare ai 37 del Leeds United (offerta respinta da De Ketelaere), vuole superare quota 35.

Il Bruges è un club che ha i conti a posto, non ha fretta o bisogno di cedere e questo fatto non aiuta. Potrebbe, però, essere controproducente, per i belgi, trattenere in squadra un giocatore che ha fatto una scelta precisa per il suo futuro. Ovvero il Diavolo.

Comunque i giochi per De Ketelaere al Milan in questo calciomercato si stanno per chiudere. In un senso o in un altro. I rossoneri sperano logicamente di prenderlo ma alla conclusione del mercato manca poco più di un mese, all'inizio del campionato meno di tre settimane e vanno presi tre giocatori.

Non andare troppo per le lunghe, quindi, è per il Milan una questione di rispetto, ma soprattutto di necessità. Milan, due alternative per la trequarti. Le ultime news di mercato >>>