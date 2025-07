Calciomercato Milan, De Cuyper verso il Brighton! Per TMW pronte le visite

Il Milan potrebbe cambiare moltissimo in questa sessione di calciomercato. Il club potrebbe cedere tanti giocatori e rinnovare tantissimo la rosa da mettere a disposizione a Massimiliano Allegri. Cambi in tutti i reparti. In difesa prossima l'uscita di Theo Hernandez e possibile quella di un centrale di difesa. Per questo servirà almeno un colpo sulla fascia sinistra. De Cuyper potrebbe essere lontano.