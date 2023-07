Calciomercato Milan – Danjuma può arrivare in prestito: i dettagli

Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, il Milan starebbe continuando la ricerca di pedine per migliorare il reparto offensivo a disposizione di Stefano Pioli . Uno dei nomi più caldi è quello di Samuel Chukwueze , ma le richieste del Villarreal , almeno 35 milioni di euro , non rientrano affatto nei parametri dei dirigenti rossoneri.

Per questo motivo, negli ultimi giorni si è fatta insistente la voce che inserisce un altro giocatore del club spagnolo tra gli obiettivi del Milan: Arnault Danjuma. L'esterno olandese, che ha concluso l'ultima stagione in prestito al Tottenham, potrebbe rivelarsi un opzione low cost. Il Villarreal, infatti sarebbe ben disposto a cederlo in prestito seppur con una richiesta da 4 milioni di euro, e i dirigenti rossoneri starebbero lavorando per abbassare tale richiesta.