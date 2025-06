Calciomercato Milan, dall’Inghilterra: “Chelsea, nuova offerta per Maignan”

Dall'Inghilterra sono sicuri: il Chelsea starebbe preparando una nuova offerta al Milan per Mike Maignan nonostante i no finora incassati

Direttamente dall'Inghilterra giunge voce di una possibile nuova offerta da parte del Chelsea al Milan per il trasferimento di Mike Maignan. Come noto, infatti, i Blues nelle scorse settimane hanno puntato tutto sull'estremo difensore rossonero. L'obiettivo sarebbe stato quello di raggiungere un accordo prima dell'inizio del Mondiale per Club. In caso contrario il club londinese avrebbe desistito. A questo proposito è stata fatta almeno un offerta vicina ai 20/25 milioni di euro, che è stata rispedita al mittente. Questo, come prevedibile, ha portato all'inevitabile decadimento della trattativa.