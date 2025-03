Il Milan, in vista della prossima sessione estiva di calciomercato, potrebbe presentare una prima offerta per un giovane talento dell'Hacken. Trattasi di Omar Krajina, classe 2007, che ancora non ha esordito nella prima squadra del club di Goteborg. Nonostante ciò si sta mettendo in mostra con l'Under 19 e questo avrebbe avvicinato il club rossonero. A questo proposito i colleghi di 'Fotbolldirekt' hanno riferito come il Diavolo sarebbe pronto a fare una prima proposta per accaparrarsi il cartellino di questo giovane gioiello. Sulle sue tracce, si legge, ci sarebbe anche la Fiorentina, che però aveva avviato i contatti nella passata stagione e al momento sarebbe leggermente defilata.