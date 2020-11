Calciomercato Milan – Dalla Spagna: rossoneri di nuovo su Emerson Royal

Milan, torna di moda il nome di Emerson Royal

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Come riportato questa mattina dal portale spagnolo ‘TodoFichajes.com’, il Milan avrebbe riallacciato i contatti col Barcellona per Emerson Royal, terzino brasiliano in prestito al Betis Siviglia. Dalla Spagna riportano come i rossoneri avrebbero già riallacciato i contatti col Barcellona in vista della prossima stagione. Il laterale brasiliano piace molto a Paolo Maldini e, dopo il primo tentativo degli scorsi mesi, il ‘Diavolo’ sarebbe pronto così a tornare alla carica per l’estate 2021. In questa stagione, Emerson ha totalizzato fin ad oggi 5 presenze.

