Calciomercato Milan – Dalla Spagna: ritorno di fiamma per De Paul

Il passaggio di proprietà in casa Milan infiamma anche il calciomercato, che ora potrebbe regalare tutto ciò che finora è stato solo sognato, come per esempio Rodrigo De Paul, a lungo seguito e mai raggiunto. L'argentino classe 1994 ora gioca nell'Atletico Madrid, ma il Milan potrebbe tornare alla carica per lui. I rossoneri sono sempre molto attenti alle situazioni di mercato e alle occasioni che si possono creare e De Paul potrebbe essere una di queste. De Paul sarebbe un grandissimo colpo e un giocatore perfetto per lo stile di gioco rossonero.