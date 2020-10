Calciomercato Milan – Dalla Spagna: preso Jordi Escobar dal Valencia

COLPO MILAN IN PROSPETTIVA!

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferito da Salva Gomis, giornalista di Radio Esport 914 Valencia, Jordi Escobar, attaccante classe 2002 delle giovanili del Valencia, è stato ceduto al Milan. Punta centrale del Valencia, è uno dei tanti talenti della cantera delle “Taronges” che era finito nel mirino dei più importanti club di Premier League.

Il club spagnolo dovrebbe ricevere 2.5 milioni di euro con i bonus. Il giocatore in questa stagione sarà mandato in prestito al Groningen in Olanda, dove avrà la possibilità di giocare con continuità e proseguire il proprio processo di crescita e maturazione calcistica.

DALOT-MILAN, CI SIAMO!