Calciomercato Milan – Dalla Spagna: ecco la formula per Jovic

CALCIOMERCATO MILAN – Il Milan, in vista della prossima stagione, acquisterà un attaccante di livello internazionale e il primo nome sulla lista del club di Via Aldo Rossi è sempre quello di Luka Jovic, classe 1997, centravanti serbo di proprietà del Real Madrid che, in questa stagione, ha giocato poco nei ‘Blancos‘ con Zinedine Zidane, chiuso nella formazione titolare da Karim Benzema.

Jovic, che le ‘Merengues‘ avevano pagato ben 60 milioni di euro all’Eintracht Francoforte, può lasciare la Capitale iberica per rilanciarsi e tornare ai fasti del biennio precedente, quando, in Germania, aveva realizzato ben 36 gol in 75 gare con le ‘Aquile‘ di Adolf Hütter.

Il Real Madrid, per non realizzare minusvalenza in bilancio, non potrà vendere Jovic a meno di 45 milioni di euro: cifra, però, forse un po’ troppo alta per il Milan. Almeno da sborsare subito, in contanti. Ecco perché, secondo ‘Ok Diario‘, la formula giusta per poter vedere Jovic in rossonero al fianco dell’amico ed ex compagno di squadra Ante Rebic può essere un’altra.

Il Milan, infatti, secondo il sito web iberico proporrà al Real Madrid un prestito biennale con diritto (non obbligo) di riscatto al 30 giugno 2022. Ad ogni modo, bisognerà trovare un’intesa anche sull’ingaggio del calciatore, qualora i negoziati tra i club andassero a buon fine, perché, in Spagna, Jovic prende 10 milioni di euro lordi l’anno … QUESTE LE ULTIME DI MERCATO SU ZLATAN IBRAHIMOVIC >>>