Secondo Florian Plettenberg di Sky Sport De, non ci sarebbero trattative in corso tra il Bayer Leverkusen e il Milan riguardo Granit Xhaka

Simon Rolfes, direttore sportivo del Bayer Leverkusen, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di 'Kicker', nota testata tedesca, soffermandosi in modo particolare sul possibile trasferimento di Granit Xhakaal Milan. "Non ci sono state e non ci sono trattative con il Milan per Granit Xhaka, né proposte di trasferimento da parte nostra. Granit è un giocatore molto importante per noi". Arrivano conferme a queste dichiarazioni.