Calciomercato Milan – Dalla Germania: Sabitzer via a prezzo di saldo

Il Milan cerca un trequartista sul calciomercato e Sabitzer può essere una grande occasione. Piace però anche alla Roma. Le ultime.

Sarà il calciomercato del trequartista per il Milan e uno dei nomi possibili è quello di Marcel Sabitzer. I rossoneri sono a caccia di giocatori che possano alzare il livello e l'austriaco classe 1994 è in scadenza di contratto tra un anno con il RB Lipsia. Ciò significa che la sua valutazione sarà molto ridotta rispetto ai 42 milioni che, finora, erano stati chiesti dal club tedesco. Secondo quanto riferisce la Bild, già in estate Sabitzer sarà lasciato libero di trovare una nuova sistemazione. Ovviamente, il prezzo sarà davvero di saldo. Oltre al Milan, però, su di lui ci sono anche moltissimi altri club, tra cui Roma e Arsenal. Il ragazzo, però, ha già fatto sapere di preferire un club in Champions League e dunque il Milan è in netto vantaggio.