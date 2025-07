Milan, prosegue il ritiro: tra venerdì e sabato amichevole a Milanello

Continua il ritiro del Milan agli ordini di Massimiliano Allegri. Prima della partenza per la tournée, è prevista un'amichevole a Milanello.

Come riporta La Gazzetta dello Sport di oggi, 14 luglio, stamattina riprendono gli allenamenti del Milan. Allegri procederà con due sedute al giorno. Nel gruppo non ci saranno nuovi innesti: Bennacer resta in permesso; Adli, Vasquez e Lazetic lavoreranno con il Milan Futuro, che oggi inizierà i test.