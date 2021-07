Calciomercato Milan – Tonali sarà rossonero: al Brescia Olzer e Colombo

Sandro Tonali sarà un nuovo giocatore del Milan: è atteso l'ok di Elliott. Al Brescia vanno Giacomo Olzer e Lorenzo Colombo

Sandro Tonali si avvicina ai grandi passi verso il Milan. Ieri, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, c'è stato un incontro tra il club rossonero e il Brescia. E' emersa nuovamente la volontà del Diavolo di trattenere il centrocampista, così come quella di Sandro di proseguire il suo percorso a San Siro. Maldini e Massara, a fine giornata, erano più che ottimisti sulla chiusura dell'operazione.

Oggi ci dovrebbe essere una telefonata tra Milan e Brescia per limare gli ultimi dettagli. L'anno scorso Tonali era stato presentato come un colpo da 35 milioni , tra prestito oneroso di 10, riscatto di 25, altrettanti 10 più bonus. Ora la cifra del riscatto è stata ridiscussa e dunque il Milan pagherà meno del previsto rispetto all'estate scorsoa Nell'affare è inserito Giacomo Olzer : cessione a titolo definitivo a cui i rossoneri potranno riservarsi di aggiungere la possibilità di recompra.

Nella trattativa potrebbe essere inserito anche Lorenzo Colombo . L'attaccante partirà in ritiro con Stefano Pioli, vista l'indisponibilità di Zlatan Ibrahimovic , ma poi potrà salutare e giocare con continuità. Nella giornata si attende il via libera da parte di Elliott e di limare l'ultima distanza tra parte fissa e variabile. La proprietà ha già dato dimostrazione della sua volontà di puntare sui giovani, e il riscatto di Tonali sarà l'ennesima prova.

Tonali dunque potrà migliorare i suoi numeri al Milan, che non sono stati entusiasmanti nella prima stagione. Inoltre sarà molto utile per la composizione delle liste della Champions League. Le regole Uefa prevedono che otto dei 25 giocatori debbano essere formati in Italia. Insomma, Tonali è un giocatore da non sfarsi sfuggire.