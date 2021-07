Calciomercato Milan, top news: spunta Pjanic, in partenza Hauge

Ecco di seguito le notizie più importanti della giornata di oggi, 1 luglio 2021, sul calciomercato del Milan. Chieste informazioni su Mikkel Damsgaard. Spunta l'idea Miralem Pjanic. Sfide alla Roma per Gabriel Gudmundsson e Sasa Kalajdzic. Piace Harculano Nabian, mentre potrebbe andare via Jens Hauge. Questo e non solo, con tutti i dettagli, in questo pezzo. In continuo aggiornamento.