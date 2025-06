Dalla Francia giungono le vere cifre dell'accordo tra Milan e Al Hilal per il trasferimento di Theo Hernandez in questo calciomercato

Ormai ci siamo: dovremmo essere giunti alle fasi finali dell'esperienza di Theo Hernandezal Milan, con il terzino francese che andrà all'Al Hilal. Tutto quello che ci sta dietro è stato ripetuto più volte. Inizialmente i rossoneri avevano raggiunto un'intesa con il club saudita per il trasferimento, ma il ragazzo aveva rifiutato la destinazione. Poi si era fatto vivo l'Atletico Madrid e in quel caso è stato il Diavolo a dire di no all'offerta dei Colchoneros. Negli ultimi giorni, complici le 'minacce' di non farlo giocare nel precampionato, il classe 1997 si è deciso ad accettare la chiamata dalla Saudi Pro League.