Calciomercato Milan, per Theo Hernández all'Al-Hilal manca solo una cosa

Theo Hernández è in procinto di trasferirsi dal Milan all'Al-Hilal in questo calciomercato estivo: lascia i rossoneri dopo sei stagioni

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha fatto il punto della situazione su Theo Hernández, classe 1997, terzino sinistro che lascerà il Milan in questa sessione estiva di calciomercato, dopo sei stagioni, per trasferirsi all'Al-Hilal di Simone Inzaghi, nella Saudi Pro League araba.