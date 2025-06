Dopo tanti tira e molla, Theo Hernandez è pronto a trasferirsi dal Milan all'Al Hilal. All'inizio era stato proprio lui che, nonostante l'accordo tra i due club, aveva rifiutato la destinazione, preferendo esprimersi ancora in Europa. E infatti si era aperta la pista Atletico Madrid, la cui offerta però non era abbastanza alta da soddisfare le richieste rossonere e quindi anche in quel caso non se n'è fatto nulla. Negli ultimi giorni, però, il classe 1997 ha deciso di accettare le sirene arabe, anche spinto dalla minaccia della società di tenerlo ai margini del progetto tecnico e di non farlo giocare nelle amichevoli estive.