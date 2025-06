Su Theo Hernandez: "Le sue qualità non sono messe in discussione nemmeno da me, si sanno. Ha dato tanto alla società, vincendo uno Scudetto anche. Tutte queste valutazioni partono anche da una volontà, da parte sua, di cercare una nuova esperienza. L'abbiamo accolta come una cosa normale anche perché con l'arrivo mio e di un nuovo allenatore si può cercare di costruire una rosa diversa dagli anni passati. La sua cessione non è ancora definita. Stiamo lavorando. Capisco che a volte c'è la fretta di dare una notizia, ma dovete capire anche le difficoltà che incontriamo. Ogni cosa cambia ogni minuto o ora. A volte anche per le notizie che escono, che mettono in difficoltà il percorso della trattativa. Prima di dire una cosa definitiva dobbiamo aspettare l'esito, come anche per lui".