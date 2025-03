Calciomercato Milan, dalla Francia: “Il Real Madrid vuole Theo Hernandez”

Nel corso della prossima sessione di calciomercato il Milan dovrebbe salutare in via definitiva Theo Hernandez, che potrebbe persino tornare al Real Madrid. Il terzino francese, infatti, si sta rendendo protagonista della peggiore stagione della carriera a livello realizzativo e non solo. Anche sul piano comportamentale l'ex Real Madrid non sta piacendo in quest'ultimo periodo e il feeling con i vari allenatori che si sono succeduti in panchina, da Paulo Fonseca e Sérgio Conceicao, non è mai stato particolarmente positivo. Per questo motivo un suo addio al termine dell'annata sembra la soluzione più giusta per tutti.