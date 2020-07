Calciomercato Milan – Dall’Algeria: ecco l’offerta del Psg per Bennacer

CALCIOMERCATO MILAN – Per il Milan è incedibile, ma continuano le voci di mercato su Ismael Bennacer, centrocampista che si è messo in luce in questa stagione con la maglia rossonera.

Secondo quanto viene riportato dai media algerini, più precisamente da Competition, il Psg starebbe insistendo fortemente per Bennacer, ma il Milan, come detto, non ha intenzione di cederlo. E’ anche vero, però, che ci sarebbe sul piatto una proposta da 40 milioni di euro che potrebbe far vacillare il club rossonero. Su Bennacer ci sono altre importanti squadre europee come Manchester United, Real Madrid e Manchester City. INTANTO NOTIZIA DI MERCATO CLAMOROSA DALLA SPAGNA, CONTINUA A LEGGERE >>>