Calciomercato – Dalla Spagna: Messi lascerà il Barcellona nel 2021

CALCIOMERCATO – Stando a quanto riportato dal giornale spagnolo Cadena Cer, Lionel Messi avrebbe deciso di chiudere con il Barcellona al termine della prossima stagione, cioè nel giugno 2021.

Fra un anno dunque, a scadenza del suo contratto con il club catalano. Questa sarebbe una presa di posizione forte da parte di Messi, che complicherebbe di molto i piani del Presidente Josep Maria Bartomeu, che vuole puntare ancora sulla ‘Pulce’ argentina. Ricordiamo inoltre che a marzo 2021 ci saranno le elezioni del nuovo Presidente del Barcellona, e qualora il rinnovo di Messi non arrivasse, Bartomeu si troverebbe in difficoltà per l’eventuale riconferma.

