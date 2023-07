Calciomercato Milan – Dal Regno Unito: il West Ham punta Osorio

Il calciomercato del Milan è solo all'inizio, ma probabilmente sarà davvero scoppiettante con tanti colpi e qualcuno anche a sorpresa, come potrebbe essere Dario Osorio per esempio. Esterno sinistro cileno dell'Universidad de Chile, è un classe 2004. Ai rossoneri piace moltissimo, ma in questa sessione è praticamente impossibile che arrivi, non essendo comunitario. Ecco perché prende quota l'ipotesi del Sun, con il West Ham molto vicino ad aggiudicarselo.