Calciomercato Milan – Dal Regno Unito: anche il Fulham su Musah

Per il centrocampo del Milan, la dirigenza rossonera ha individuato Yunus Musah come principale obiettivo in questo calciomercato. Statunitense classe 2002, gioca nel Valencia, ma è comunitario perché ha passaporto italiano avendo vissuto dieci anni qui. Piace molto al Milan, che è davvero vicino a un accordo con la società spagnola. Il costo dovrebbe essere di 18 milioni più un paio di bonus. Tuttavia, bisogna stare attenti alle altre offerte finché la trattativa non andrà definitivamente in porto.