Calciomercato Milan – Attaccante, scelto Daka: è corsa contro il tempo

Per 'TMW', la trattativa tra Leicester City, club con cui Daka è sotto contratto fino al 30 giugno 2026 e Milan si è quasi sbloccata durante la notte. Restano, però, da risolvere i dettagli relativi al transfer con il visto di lavoro (il calciatore è extracomunitario), per un corsa contro il tempo in vista del gong finale del calciomercato di questa sera, previsto per le ore 20:00.

Retrocesso con il Leicester City in Championship a giugno — Daka, zambiano classe 1998, nell'ultima stagione è retrocesso con il Leicester City in Championship (la Serie B inglese) dopo aver collezionato 36 presenze con 4 gol e 4 assist in tutte le competizioni disputate. Milan, duplice pista per il nuovo attaccante >>>

