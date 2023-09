Mercato Milan – Di Marzio: “Si prova per Daka. Sondaggio per Sanabria”

Daka o Sanabria al Milan? Il punto — Da capire, però, se la trattativa andrà in porto, visti i tempi ristretti. Con la retrocessione delle 'Foxes' nella Championship, per Di Marzio, Daka potrebbe lasciare il suo attuale club a condizioni favorevoli. Intanto, però, ieri in giornata il Diavolo ha effettuato anche un sondaggio con il Torino per Antonio Sanabria.

Classe 1996, paraguaiano, sotto contratto con i granata fino al 30 giugno 2025, Sanabria viene da un'annata con 12 gol e 4 assist in 36 partite tra Serie A e Coppa Italia. Attualmente è fermo per un infortunio muscolare. Il Toro, per Di Marzio, forse accetterebbe soltanto di venderlo contestualmente al prestito di Divock Origi nell'operazione. Milan, nome 'last minute' per l'attacco >>>

