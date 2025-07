Calciomercato Milan, da Jashari assist ai rossoneri. Ma ora serve pazienza

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha fatto il punto della situazione sulla trattativa che potrebbe portare Ardon Jashari dal Bruges al Milan in questa sessione estiva di calciomercato. Il centrocampista svizzero di origini macedoni, classe 2002, non cambia idea: vuole il Milan e ha fatto un assist per i rossoneri inviando un messaggio ieri al Bruges. Quale? Non ha giocato l'amichevole conto i polacchi del Raków.