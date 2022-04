Calciomercato Milan – Cristante non è in vendita, ma non c’è il rinnovo

Mourinho ha tolto dal calciomercato Cristante, obiettivo del Milan e non solo. Però il contratto resta in scadenza tra un anno.

Come noto, Bryan Cristante è ormai un obiettivo di calciomercato di tante squadre, tra cui il Milan, in cui lui è cresciuto. Però, a quanto pare, José Mourinho, suo allenatore alla Roma, non è molto d'accordo. Almeno secondo quanto ha detto ieri, quando ha ironizzato sul fatto che Cristante sembra ormai indispensabile e fondamentale per gli equilibri tattici della sua squadra. A parte quando ha avuto il Covid e per una squalifica, ha sempre giocato. Addirittura 24 volte su 28 partite ha giocato le partite completamente. È anche uno dei giocatori chiave nello spogliatoio, nonostante non parli moltissimo. Appena arrivato alla Roma, subito lo spogliatoio lo ha apprezzato e Daniele De Rossi aveva speso parole importanti per lui.