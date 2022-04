Calciomercato Milan – Nuovo trequartista, il Diavolo pesca in Francia

La prossima sessione di calciomercato dista, di fatto, ancora tre mesi, ma il Milan sta già pensando a come poter rinforzare l'organico attualmente a disposizione di mister Stefano Pioli. Il Diavolo, soprattutto nell'ultimo periodo, ha trovato solidità difensiva. Davanti, però, fa una fatica enorme nel trovare la via della rete. Si tira molto, si segna con il contagocce. Gli attaccanti non sono messi nelle condizioni di far male visto che, dalla trequarti, non arrivano chissà quali suggerimenti illuminanti.