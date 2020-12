Calciomercato Milan – Conti, possibile cessione: per lui non c’è spazio

Ultime Notizie Calciomercato Milan: il futuro di Conti in bilico

CALCIOMERCATO MILAN NEWS – Come viene sottolineato da Tuttosport, in edicola questa mattina, il futuro di Andrea Conti è estremamente incerto.

Complici anche molto problemi fisici, Conti è ormai per Stefano Pioli la terza scelta sulla fascia destra del Milan. Il titolare è Davide Calabria, autore di un ottimo inizio di stagione, mentre la prima alternativa è Diogo Dalot, che stasera infatti giocherà in Europa League contro il Celtic. Insomma, per l'ex Atalanta non sembra esserci più spazio: a questo punto una sua cessione a gennaio non va assolutamente esclusa.