Calciomercato Milan – Contatti per Ilicic: c’è una novità | PM News

Le ultime sul calciomercato del Milan: proseguono i contatti per Josip Ilicic, trequartista in uscita dall'Atalanta. Il punto

Salvatore Cantone

Il Milan continua a pensare Josip Ilicic. Il trequartista è in uscita dall'Atalanta, così come ha dichiarato lo stesso Gasperini sabato scorso: "Ilicic ha manifestato la voglia di provare nuove esperienze a fine stagione. Ha fatto la preparazione in modo straordinario". Sembra dunque crearsi un'opportunità per il Diavolo, che sta lavorando per aumentare la propria qualità sulla trequarti.

Con il contatto in scadenza nel 2022 e con la quantità di attaccanti a disposizione dell'Atalanta, lo sloveno potrebbe essere ceduto a un prezzo favore per il Milan, soprattutto a fine agosto. Ilicic prenderebbe il posto sulla trequarti di Hakan Calhanoglu o all'occorrenza giocare sulla fascia destra nel 4-2-3-1 di Pioli. Probabilmente non dall'inizio, visto l'ex Palermo fa poco la fase difensiva, ma a partita in corso potrebbe essere una buona soluzione.

Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, ci sono stati nuovi contatti tra Milan e Atalanta per Ilicic. Maldini e Massara sarebbero intenzionati a prendere lo sloveno senza però rinunciare ai bonus su Matteo Pessina, grande protagonista all'Europeo. Non siamo ancora in una fase della calda della trattativa, ma la sensazione è che potrebbe sbloccarsi qualcosa nei prossimi giorni.

Gasperini in fondo è stato molto chiaro e Ilicic è il tipo di giocatore che ha bisogno di stimoli per rendere al meglio. Il Milan potrebbe essere davvero la soluzione giusta per ripartire. I tifosi si dividono sul suo possibile acquisto, ma di sicuro la classe e la tecnica dello sloveno sono fuori discussione. Josip riuscirà a far vedere le sue qualità a San Siro nella prossima stagione? Staremo a vedere. Milan, le importanti dichiarazioni di Giroud in conferenza stampa >>>